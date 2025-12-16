県民のアイデアが詰まった発明品が集まる「県創意くふう作品展」の表彰式が前橋市で開かれました。 県発明協会が開く「県創意くふう作品展」は、社会課題を解決する発明品を県民から募るものです。ことし１０月に開かれた展示会には「児童生徒の部」と「一般の部」に合わせて１９１点が寄せられました。１６日に開かれた表彰式には４９人が出席し、特別賞を受賞した２１人に表彰状などが贈られました。 このうち関東経済産業局長