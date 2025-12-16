ことし国内最高気温を観測した伊勢崎市で気象観測機器を通して理科を学ぶ出前授業が市内の中学校で行われました。 この出前授業は気象などの観測システムを手がける伊勢崎市に本社を置く「明星電気」が理科や科学の楽しさを知ってもらおうと今回初めて開いたものです。この日は境西中学校の２年生およそ４０人が参加しました。 理科教育が専門のお茶の水女子大学の吉村和也特任准教授が講師を務め、明星電気が製造している気象観