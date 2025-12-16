地域の憩いの場にしようと高崎市倉渕町の道の駅に地元産の玄米を使ったピザなどを提供するカフェがオープンしました。 高崎市の道の駅「くらぶち小栗の里」に先月オープンした「田圃カフェ」。カフェがない倉渕町に気軽に集まれる場所をつくるため、道の駅の２階にあったフリースペースの一角をカフェにリニューアルしました。 新たな名物にしようと生地に倉渕産の玄米をつかったピザを４種類提供