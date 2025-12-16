ｅスポーツを活用した地域振興を目指し高崎市の糸井ホールディングスが国内トップクラスのプロのｅスポーツチームとパートナーシップ契約を結びました。 ｅスポーツ事業を手掛ける高崎市の糸井ホールディングスがパートナーシップ契約を結んだのは国内外で活躍するプロのｅスポーツチーム「ＺＥＴＡＤＩＶＩＳＩＯＮ」です。 今回の契約は、県内でｅス