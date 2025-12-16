主要キャストの?妻たち?にも注目が俳優・仲野太賀が主演の豊臣秀長₍小一郎)を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」₍来年1月4日スタート）が相関図の第1弾を公開。「豊臣兄弟！」は、強い絆で天下統一を成し遂げた豊臣秀吉、秀長兄弟の下剋上サクセスストーリー。秀長の兄・秀吉₍藤吉郎₎を池松壮亮が演じる。番組公式Xでは「相関図 第一弾 公開です。戦国時代のど真ん中!!主人公 豊臣秀長（仲野太賀）