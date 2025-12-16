佐賀北署は16日、佐賀市の40代女性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、2750万円をだまし取られたとして、」防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、6月17日、被害者がSNSで投資に関する投稿を閲覧していたところ、暗号資産投資関連のグループに招待された。投資の先生と呼ばれる人物やアシスタントを名乗る人物らから「毎回、トレードの前に、先生が『通貨ペア』や『取引の方向』を事前にグループ内でお知らせし