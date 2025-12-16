今月28日に開幕する全国高校サッカー選手権。 県代表として初めて全国大会に出場する、九州文化学園高校が佐世保市役所を訪れ、意気込みを語りました。 市の職員に拍手で迎えられたのは、九州文化学園高校サッカー部の有光 亮太監督や、キャプテンの松本 士苑選手ら約20人です。 九文は、先月の県大会決勝で創成館を3対0で下し創部7年目で初優勝。 佐世保市の高校として初となる快挙を成し遂