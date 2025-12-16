参院予算委の集中審議で閣僚をただす公明党県本部代表の三浦氏＝１６日、参院委員会室公明党が政権離脱後では初めての最重要案件である２０２５年度補正予算案に賛成した。衆院では立憲民主党と共同で出した組み替え動議を否決された後に政府案に賛成するという異例の展開をたどった。国会内では「与党でも野党でもない『ゆ党』宣言」（国民民主党関係者）との皮肉も漏れる。年明け通常国会の焦点となる新年度（２６年度）予算案