お笑いコンビ「オール阪神・巨人」のオール巨人（73）が16日に自身のX（旧ツイッター）を更新。タクシー運転手が明らかなスピード違反をする光景を目撃したと明かした。巨人は「一昨日（大阪府の）江坂の駅前から乗ったタクシーめっちゃ飛ばす運転手さんでこの短い区間で90km超えてた〜」と驚きの報告。「降りる時に.僕って気づきはって『ご乗車有難うございました』って急にご丁寧に成りました（笑）」とつづっていた。