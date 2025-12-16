来季の目標に「泥臭く」「全てを超える」と掲げた横浜ＤｅＮＡの牧＝横浜市中区の球団事務所横浜ＤｅＮＡの牧秀悟内野手（２７）が１６日、横浜市中区の球団事務所で契約交渉に臨み、現状維持の２億５千万円で更改した。今季は８月上旬に左手親指を手術し、長期離脱。出場９３試合で、５年目で初めて１００試合を下回り、打率２割７分７厘、１６本塁打、４９打点だった。１０月のクライマックスシリーズファーストステージで復