½÷Í¥°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ê21¡Ë¤ÈÇÐÍ¥²¬ÅÄ¾­À¸¡Ê36¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢±Ç²è¡Ö²Ì¤Æ¤·¤Ê¤­¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¡ÊºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¡Ë¤Î¸ø³«¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¿ô¡¹¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¤³¤È¤Ë°²ÅÄ¤Ï¡Ö¥Ù¥Í¥Á¥¢¤Î±Ç²èº×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£½é¤á¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë±Ç²è¤ò¸«¤¿¤Î¤Ç¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¸¤­¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ê¤ó