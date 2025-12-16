【その他の画像・動画等を元記事で観る】原作書籍が累計35万部（書籍＋電子）を超える人気を誇っているTVアニメ『拷問バイトくんの日常』の放送・配信日が2026年1月4日(日)に決定。この度、追加キャラクターおよび追加キャストが公開となった。拷問器具屋を営むベルタ役を演じるのは山本希望、シウの双子の娘で、姉のレウを演じるのは結木梢、妹のネロを演じるのは羽鳥颯希、拷問後の処理を請け負う「屑屋」のフォンを演じるのは大