メ～テレ（名古屋テレビ） 2026年に愛知県内を中心に開かれるアジア大会で、主催者が2つの競技の追加を求めたことについて、大村知事は「対応できない」と述べました。 大会の組織委員会によりますと、主催者のOCA(アジア・オリンピック評議会)は、ラケットスポーツの「パデル」と、サッカーと卓球を組み合わせた「テックボール」の2つの競技の追加を求めています。 大村知事は16日の会見で「マン