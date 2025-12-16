秋田朝日放送 戦後８０年を迎え実体験として戦争を知る人が減る中、記憶を繋いでいる家族がいます。 繋いでいるのは、終戦前夜１９４５年８月１４日に秋田市を襲った「土崎空襲」の記憶です。大切にしているのは「二度と戦争を起こしてはいけない」という思いです。 （「トレタテ！」１２月１６日放送の特集） ※動画ニュース配信でご覧ください。