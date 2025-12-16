東京・文京区のマッサージ店で当時12歳のタイ国籍の少女が働かされていた事件で、東京地検はきょう、店の経営者・細野正之被告（52）を児童福祉法違反などの罪で起訴しました。東京地検によりますと、細野被告は、タイ国籍の少女（当時12）に18歳未満か必要な確認をせず、店の個室で自身に対してみだらな行為をさせた罪に問われています。また、細野被告は11月、禁止されている地域で風俗店を営業した風営法違反の罪にも問われてい