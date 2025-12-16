俳優の芦田愛菜（21）、岡田将生（36）、細田守監督（58）が16日、都内で行われた映画『果てしなきスカーレット』（公開中）公開御礼舞台あいさつに登壇。本作のタイトルや表現にまつわるトークを展開した。【集合ショット】カワイイ！大爆笑する芦田愛菜＆岡田将生ら作中のさまざまなシーンで登場する“竜”の存在について、MCを務めた日本テレビ・田辺大智アナウンサーが質問すると、細田監督は「僕が答えを知っているわけじ