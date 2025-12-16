立憲民主党の有志の議員らは、消費税の一律5％引き下げを求める提言を野田代表に手渡しました。立憲民主党江田憲司 衆院議員「野田代表には『次期衆院選挙の公約作り、政策論議のときにはぜひ消費税一律5％減税、インボイスの廃止、こういった政策も議論の俎上に載せていただきたい』ということを申し入れた」立憲民主党の有志の議員らがまとめた提言では、▼消費税を一律5％に減税することのほか、▼インボイスを廃止する