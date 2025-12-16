柏崎刈羽原発の再稼働を容認した花角知事をめぐり、自民党県議団は12月16日、花角知事を信任する付帯決議案を議会に提出することを決めました。県議会は自民党が過半数を占めることから、可決される見込みで、再稼働は「地元同意」の最後の段階に入っています。16日に開かれた県議会の連合委員会。花角知事は安全対策などを前提にあらためて柏崎刈羽原発の再稼働を容認する考えを示しました。〈花角知事〉「再稼働に了解することが