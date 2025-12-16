Bリーグは12月16日、滋賀レイクスに所属するザック・オーガストに、13日に行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第14節の長崎ヴェルカ戦での規約・規程違反による懲罰として1試合の出場停止と罰金5万円を科すことを発表した。 懲罰の対象となったのは、第4クォーター残り2分55秒頃にディスクォリファイング・ファウルを宣告され、失格・退場となった行為。1試合の出場停止と