ボクシングの元世界チャンピオン、ユーリ阿久井政悟（あくい・せいご）選手の復帰戦があす（17日）行われます。 【写真を見る】ユーリ阿久井政悟選手が計量パス再び世界王者を目指し復帰戦へ「調子は？」「バッチリです！」【岡山】 再起をかけた一戦を前にきょう計量が行われました。 「51.4アンダーでパスです」きょう行われた計量では、両者ともにパス。対戦相手はフィリピンの元世界ランカーで