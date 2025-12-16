Hasselbladと共同開発したカメラを搭載する「OPPO Find X9」 オウガ・ジャパン株式会社は、「OPPO」ブランドのハイエンドスマートフォン「OPPO Find X9」を発表した。Hasselbladとの協業で共同開発したカメラが特徴で、往年のXPANカメラのUIやシャッター音を再現したほか、「見栄えのいい色ではなく、記憶に残る色、見たままの色を残す」という「Hasselbladナチュラルカラーソリューション」を実現させ