MLB Japan¤¬12·î10Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÁª¼ê¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¤É¤ÎÌò³ä¤¬¤¤¤¤¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡Û¥É·³¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡õ¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«Í¥¾¡¥Ñ¥ìー¥É¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Ë¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÀ¸¤­¾Ú¿Í¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡× ¡Ö¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¥¨ー¥¹¡É¤Î»³ËÜÍ³¿­¡Ê27¡Ë¡¢¡È¥¯