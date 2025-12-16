アル・カーディシーヤは16日、ブレンダン・ロジャーズ氏をトップチームの新指揮官に任命したことを発表した。アル・カーディシーヤはこの夏、イタリア代表FWマテオ・レテギを獲得し、新シーズンをスタート。ここまで9試合が消化したリーグ戦で5勝2分2敗の5位につけている。しかし、キングス・カップ準々決勝ではアル・アハリ・サウジを前に、PKの末敗退が決定。14日、ミチェル前監督と契約解除に至ったことが発表されていた。