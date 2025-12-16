※12月24日、東証グロース市場に上場予定のフツパー [東証Ｇ]、ＰＲＯＮＩ [東証Ｇ]、は16日、仮条件を発表した。 ●フツパー 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：12月24日 事業内容：製造業向けAIサービスの提供 ①外観検査自動化AI「メキキバイト」 ②AI受託開発サービス「カスタム HutzperAI」 ③人材配置