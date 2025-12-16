12月16日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― ＧＭＯコマース [東証Ｇ]決算月【12月】12/16発表 毎年12月末と6月末時点で100株以上を6ヵ月以上継続保有する株主を対象に、GMOクリック証券における自社株式の買付代金の0.03％に相当するビットコイン（上限1万円）を付与