配達員も近所の人々もその仲の良さを知っていた、ゲンタとおじいさん【漫画】本編を読む現役の郵便配達員たちが体験した不思議な出来事を集めた「郵便屋が集めた奇談」。そのなかでも読者の涙を誘ったのが、あるおじいさんと愛犬の最期を描いたエピソードである。人が亡くなった時、その人を深く慕っていたペットがほどなくして旅立つという話を耳にしたことのある人は多いだろう。町の隅々へ配達に出向き、住民の暮らしと近い距離