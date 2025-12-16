冬になると迷いがちなアウター選び。お気に入りの1着を見つけて着まわすことで、朝の身支度がラクになり、クローゼットもスッキリします。今回は、インスタグラムで少数精鋭の着こなし術を発信する、パタンナーのおとさん（40代）のアイデアをご紹介。気温差の激しい冬でも乗りきれる、コートの選び方と着まわしコーデ3つについて解説します。お気に入りの1着を決めたら支度がラク寒さに弱いので、極寒日はダウンコートに頼ります