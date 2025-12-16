【ジャカルタ＝作田総輝】オーストラリア最大都市シドニーの有名ビーチで起きた銃撃事件で、通行人の男性が容疑者とみられる男から銃を奪い取る瞬間を捉えた動画がＳＮＳで拡散している。勇敢な行動に国内外から称賛の声が上がっている。豪公共放送ＡＢＣによると、男性は地元で小売店を営むアフメド・アル・アフメドさん（４３）。事件があった１４日、友人に会う予定だったアフメドさんは、たまたま現場に居合わせた。車の