定例記者会見で、現金５千円給付の方針を示した横須賀市の上地市長＝１６日、同市役所物価高対策に対する国の重点支援地方交付金の活用を巡り、横須賀市の上地克明市長は１６日、市民全員に現金５千円を給付する方針を明らかにした。政府が推奨する「おこめ券」は配布しない。同日の記者会見で「物価高の対策なので、直接現金をお渡しするのが妥当だろう」との考えを示した。