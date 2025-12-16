すっきり片付いた家にある「無印良品の収納アイテム」を4つ厳選して紹介します。リーズナブルで買いそろえやすい小物収納ボックスやカゴ収納、フェルト素材のファイルボックスなど、便利なグッズをピックアップするのは、整理収納アイデアに詳しいESSEフレンズエディターの3名です。1：小物や文房具もすっきりまとまる！整理収納アドバイザーの森川とろろさん（40代）は「再生ポリプロピレン入り小物収納ボックス3段（税込2290円）