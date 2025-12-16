Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。カバンの中でスマホや小物が迷子になるのを防ぐ手ぶらストラップ、「RovyVon Angel Wings」をお借りする機会を得ました。1秒着脱、耐荷重15kg、チタン合金性…。魅力的なスペックが並びますが、実際のところ、EDC（Everyday Carry）ギアとして実用的なのでしょうか。必要なものをすべてぶら下げ