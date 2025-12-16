ボートレース住之江のＳＧ「第４０回グランプリ」が１６日に開幕。レースに先立ってオープニングセレモニーが行われ、出場選手が意気込みを語った。賞金ランク１位でグランプリ出場を果たした茅原悠紀（３８＝岡山）は「皆さん、いらっしゃいませ！今年１年分、仕込んできました。今週は全部出します！」と元気いっぱいだ。２０１４年以来１１年ぶり２回目のグランプリ制覇へ、まずは力強いあいさつでファンにアピールした