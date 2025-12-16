ボートレース住之江のＳＧ「第４０回グランプリ」が１６日に開幕。レースに先立ってオープニングセレモニーが行われ、出場選手が詰めかけたファンの前で意気込みを明かした。。佐藤隆太郎（３１＝東京）は「グランプリを取って２０２５年、佐藤隆太郎の年にしに来ました。応援よろしくお願いします」と宣言。３月若松ＳＧクラシック、５月まるがめＳＧオールスターとＳＧ連続。２５年上半期のボートレース界を力強く引っ張った