2日にウィリアムズと3年5100万ドル契約…「少し前向きな反応が見られた」今季3度目の最優秀救援投手賞を受賞したエドウィン・ディアス投手は、メッツではなくドジャース移籍を選んだ。入団会見では「勝てるチーム」と明かし、自身初のワールドシリーズ制覇への思いを口にした。古巣メッツもドジャースに匹敵する金額を提示したものの、どうやらディアスの心が“傾いた”瞬間があったようだ。ニューヨーク地元紙が報じている。「