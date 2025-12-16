元AKB48の小嶋陽菜さん（37）が2025年12月13日、自身のインスタグラムを更新。AKB48が開催した20周年コンサートに参加した際の、オフショットを公開した。「ハート型ウイルスどうぞ」小嶋さんは、「ハート型ウイルスどうぞ」とメッセージを添えて、ハートがデザインされたピンクのミニ丈衣装姿を、多数投稿した。小嶋さんは、「『ハート型は何回あってもいいな！』（?!）という総団長からのお言葉で6日と7日どちらもユニット曲で披