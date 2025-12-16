雨の日、傘を持っていたはずなのに、ずぶ濡れで帰宅した息子。その数時間後、息子の傘を手にした年配の女性が家を訪ねてきて──。今回は、筆者の友人から聞いた、息子の成長を感じられた心温まるエピソードをご紹介します。 ずぶ濡れで帰宅した息子