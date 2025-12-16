µ­»ö³µÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯ ①ÈÎÇä¤Ï¤¿¤Ã¤¿6Æü´Ö¤À¤±¡ª 12·î20Æü(ÅÚ)¤«¤é25Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¡¢Í½Ìó¤ÏÉÔ²Ä¤ÎÅöÆüÈÎÇä¤Î¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£ ②Ì¾¸Å²°±ÉÅ¹¸ÂÄê¥¿¥ë¥È¤¢¤ê¡ª±ð¤ä¤«¤Ç¥¸¥åー¥·ー¤Ê¡ÖÆÃÁªÊ¡²¬¸©»º¤¢¤Þ¤ª¤¦¤Î¥¿¥ë¥È¡×¤ÏÌ¾¸Å²°±ÉÅ¹´Þ¤à4Å¹ÊÞ¸ÂÄê¡£ ③¿·ºî¤ò´Þ¤à¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª¿·ºî¤Ï9¼ïÎà¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¥¿¥ë¥È¤ä¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤È¥Õ¥ê¥ë¥¯¥êー¥à¤Î¥¿¥ë¥È¤Ê¤É¡£ ÁèÃ¥Àï´Ö°ã¤¤