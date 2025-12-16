元日本テレビでフリーの笹崎里菜アナウンサー（33）が、16日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）の表紙＆巻頭を飾った。 【写真】「背筋を鍛えました」33歳・笹崎里菜アナの“今”がスゴい！ 雑誌での撮り下ろし自体が初めての経験。「気楽にのんびり生きよう、というマインドで過ごしている」と語る笹崎アナは、週1回のピラティスで体をメンテナンスしているというが「撮影に向けて背筋を鍛えました」と