「すごくチャレンジングな年」だったと語る川口春奈 柴咲コウ、川口春奈、茅島みずき、鈴木保奈美が16日、神奈川で開催されたABEMAドラマ『スキャンダルイブ』大ヒット御礼トークショーに登場。明日配信開始となる第5話（全６話）を前に、キャスト陣が作品やプライベートについて語った。【写真】川口春奈『スキャンダルイブ』大ヒット御礼トークショーの模様ドラマ『スキャンダルイブ』は2025年11月19日よりスター