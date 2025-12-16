交通渋滞など地域特有の課題解決を目指します。北佐久郡・軽井沢町で16日、「ドローン物流」の実証実験が行われました。上空から地上へと近づく1台のドローン。荷物を置くと、再び上空へ。16日、軽井沢町で行われたドローン物流の実証実験です。スーパーのデリシアを展開する「アルピコホールディングス」とドローン事業を手掛ける「エアロネクスト」などが実施しました。軽井沢は多く