ABEMAの人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のシリーズ最新作「チェンマイ編」が最終回を迎えた。今回は、カップル成立となったしゅん（倉澤俊）とゆま（谷村優真）にインタビュー。お互いの第一印象や、好きを確信した瞬間、2人でこれからしたいことについても教えてもらった。【動画】お互いべた褒め…！“しゅんゆま”インタビューの模様■夏休み編最終日→チェンマイ編の間に…「その時には好きでした（笑）