男女5人組パフォーマンスグループAAAの宇野実彩子、日高光啓、與真司郎が、8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELの公式YouTubeチャンネル内バラエティコンテンツ「MAZZEL ROOM #まぜべや」の16日午後8時公開回に、ゲスト出演した。【写真】うれしそう！AAA・宇野実彩子＆日高光啓＆與真司郎と撮影するMAZZEL今回のゲスト出演は、MAZZEL・SEITOがかねてより公言しているAAAへの深いリスペクトをきっかけに、本人には事前に知