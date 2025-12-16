１２月１７日（水）の近畿地方は、傘を忘れずに。天気は下り坂で、午後は広く雨が降るでしょう。日本海に低気圧が進んできて、北や西から雨が降りだす見込みです。低気圧からのびる前線が通過し、午後は広い範囲で本降りの雨がになる見込みです。朝のうちはまだ晴れ間の出ている所もありますが、午後にかけてのお出かけには雨傘を忘れずにお持ちください。朝の最低気温は前日より高く、３〜７℃くらいの所が多いでしょう。