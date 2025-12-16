国光文乃外務副大臣がインターネットの番組のなかで事実に基づかずに立憲民主党の国会議員を揶揄したとして、木原官房長官が、記憶に基づく不正確なものだったとして厳重注意しました。立憲民主党によりますと、国光外務副大臣はインターネットの番組のなかで立憲民主党の小西洋之参院議員について「小西さんのせいで女性官僚が何人も辞めた」などと揶揄し、立憲民主党はきのう、自民党に対し事実無根だとして撤回と謝罪を行うよう