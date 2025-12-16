JR九州で『筋トレ・イン』という変わった名前のイベントが開催予定です。一体どんなイベントなんでしょうか。来年2月、JR九州が列車の中である変わったイベントを開催！その名も…『筋トレ・イン』。JR九州 熊本支社営業運輸課高波大 主査「室内のジムが列車の中になれば面白いのになって」「筋トレ」と「トレイン（列車）」を組み合わせたこのイベント。列車の揺れを活かしながら、より体幹を鍛えることができるとい