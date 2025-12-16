先週の香港マイル２着で現役を引退するソウルラッシュ（牡７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ルーラーシップ）のけい養先が北海道日高町のブリーダーズスタリオンステーションに決まった。池江調教師が１２月１６日、明かした。「一度は頭ぐらい出ていたが、そこでブレーキをかけたのが痛かった。レース後も息は乱れてなかったですけどね」と池江調教師は残念がった。ただ、マイル中心に活躍しながら、父ルーラーシップ、母の父マン