全国のスーパーなどで販売されているタマゴの1パックあたりの平均価格が過去最高値となりました。農林水産省によりますと、今月8日から10日までの全国のスーパーなどで販売されたタマゴの平均価格は、10個入りの1パックあたり308円となりました。2003年の調査開始以降、過去最高値で、平年に比べ27パーセント高くなっています。農水省は、要因について、去年の秋から冬に流行した鳥インフルエンザの影響で供給が減っている中、卵の