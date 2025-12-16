【モデルプレス＝2025/12/16】女優の柴咲コウ、川口春奈が16日、都内で開催されたABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』（全6話）大ヒット御礼トークショーに出席。柴咲が、自身のストレス発散法を明かす場面があった。【写真】人気美人女優、美スタイル際立つ赤ドレス姿◆柴咲コウ、ドラマの反響実感「業界の方が見てくれている」本作は、週刊誌より所属俳優のスキャンダル記事掲載の告知を受け奔走する芸能事務所社長・