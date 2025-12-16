メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県安城市に本社がある大手電動工具メーカー「マキタ」が、下請法違反で公正取引委員会から勧告を受けました。 公正取引委員会によりますと、「マキタ」は遅くとも2024年1月から25年9月までの間、部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請け業者84社に部品の製造に必要な金型計約3200個を無償で保管させていました。 これが下請法違反に当たるとして、公正取引委員