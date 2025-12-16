メ～テレ（名古屋テレビ） 中日ドラゴンズの藤嶋健人投手が16日、愛知県警西署の一日署長を務めました。 藤嶋投手はで西区の商業施設で警察をかたる電話に応えるデモンストレーションに臨みました。 年末年始は特殊詐欺などの被害が増えることから、愛知県警は注意を呼びかけています。